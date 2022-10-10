В Тульском экзотариуме открылась выставка фоторабот туляков "Дикая Тула" Фото: материалы пресс-служб

В старой экспозиции Тульского экзотариума, на улице Октябрьской, 26 открылась выставка "Дикая Тула", которая поможет увидеть, какие животные уживаются с человеком в городской черте и где в городе можно встретить большее разнообразие видов.

К процессу фотоохоты организаторы привлекли жителей Тулы - любителей, профессионалов и просто людей с камерой в руках. и теперь посетители Экзотариума смогут увидеть снимки птиц, насекомых и зверей, которые живут рядом, но обычно остаются без внимания.

Выставка продлится до 31 декабря 2022 года, вход по обычным билетам Экзотариума.