В Тульской области некоторые детские сады перешли на продленный режим работы Фото: Архив "КП"

В Тульской области четыре дошкольные группы в Туле перешли на продленный режим работы - теперь они работают до 21.00, еще две дежурные группы - до 20.00. Кроме того, продленные группы открыли также в Богородицке.

Как сообщили в рамках оперативного совещания в правительстве региона, изменения коснулись тех дошкольных учреждений, которые посещают дети сотрудников оборонных предприятий. Так как тульские заводы перешли на усиленный режим работы, их коллективы работают в три смены, а потому потребовалось изменить график работы детских садов.