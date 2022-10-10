В тульском поселке Молодежный нашли и обезвредили две минометных мины Фото: материалы пресс-служб

10 октября группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы обезвредила 2 минометные мины калибром 82 мм. Снаряды, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, обнаружили в поселке Молодежный в Туле.

Управление МЧС Тульской области напоминает жителям и гостям региона, что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".