В Тульской области автоледи на Suzuki пострадала в ДТП с грузовиком

В Тульской области автоледи на Suzuki пострадала в ДТП с Mitsubishi Фото: материалы пресс-служб

7 октября в 13:00 на улице Сиреневой в селе Оленьково Венёвского района Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 69-летняя женщина на автомобиле Suzuki Jimny не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Suzuki, которая была отпущена после оказания медицинской помощи.