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Происшествия10 октября 2022 13:12

В Тульской области автоледи на Suzuki пострадала в ДТП с грузовиком

Предварительно, водитель Suzuki не выбрала безопасную дистанцию движения
Источник:kp.ru
В Тульской области автоледи на Suzuki пострадала в ДТП с Mitsubishi

В Тульской области автоледи на Suzuki пострадала в ДТП с Mitsubishi

Фото: материалы пресс-служб

7 октября в 13:00 на улице Сиреневой в селе Оленьково Венёвского района Тульской области произошло ДТП.

По предварительной информации, 69-летняя женщина на автомобиле Suzuki Jimny не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Suzuki, которая была отпущена после оказания медицинской помощи.