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Общество10 октября 2022 12:39

В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона
Источник:kp.ru
В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки

В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки

Фото: Архив "КП"

В Правительстве Тульской области продолжаются кадровые перестановки. Так, после ухода Валерия Шерина с поста председателя правительства Тульской области на это место был назначен Вячеслав Федорищев.

Главой министерства образования региона вместо Алевтины Шевелевой возглавит Оксана Осташко. Отмечается, что с 2014 по 2019 годы Оксана Осташко уже была министром образования Тульской области.

В министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления руководитель ведомства Ярослав Раков теперь будет также исполнять обязанности заместителя председателя регионального правительства.