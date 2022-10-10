В правительстве Тульской области произошли кадровые перестановки Фото: Архив "КП"

В Правительстве Тульской области продолжаются кадровые перестановки. Так, после ухода Валерия Шерина с поста председателя правительства Тульской области на это место был назначен Вячеслав Федорищев.

Главой министерства образования региона вместо Алевтины Шевелевой возглавит Оксана Осташко. Отмечается, что с 2014 по 2019 годы Оксана Осташко уже была министром образования Тульской области.

В министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления руководитель ведомства Ярослав Раков теперь будет также исполнять обязанности заместителя председателя регионального правительства.