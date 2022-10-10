Крупнейшие оборонные предприятия проведут 11 октября для туляков открытый набор вакансий Фото: Архив "КП"

11 октября туляков приглашают на открытый отбор вакансий на предприятия оборонно-промышленного комплекса, где примут участие крупнейшие оборонные предприятия Тулы: АО АК «Туламашзавод», ТПП АО НПО «Базальт», АО « Машзавод «Штамп», ПАО «НПО «Стрела», АО «Щегловский Вал», ПАО «Завод Тула», АО « НПО « СПЛАВ им. А. Н. Ганичева», АО «Тулаточмаш», АО «КБП», АО «Октава».

Предприятия предложат широкий спектр вакансий от рабочего на производстве до IT-специалиста:

- фрезеровщик, токарь 4-6 разряда, водитель автомобиля, машинист крана (крановщик) 5 разряда, старший слесарь механосборочных работ,

- инженер-конструктор, грузчик, повар 3 разряда, бухгалтер, уборщик производственных и служебных помещений,

- контролер станочных и слесарных работ 4-5 разряда, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-5 разряда, экономист по планированию, инженер-программист, шлифовщик, лаборант, начальник цеха, администратор вычислительной сети,

- контролер сварочных работ, термист, заточник, столяр, инженер.

Отбор пройдет 11 октября с 10:00 до 12:00 в Центре занятости населения Тулы, на улице Демонстрации, 34.