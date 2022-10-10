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Общество10 октября 2022 11:18

В Тульской области в колонию попытались закинуть телефоны и сим-карты в пластиковых бутылках

"Посылку" перехватили сотрудники исправительной колонии
Источник:kp.ru
В Тульской области в колонию попытались закинуть телефоны и сим-карты в пластиковых бутылках

В Тульской области в колонию попытались закинуть телефоны и сим-карты в пластиковых бутылках

Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники ИК-6 в Новомосковске Тульской области при патрулировании прилегающей территории пресекли попытку перекинуть через ограждение колонии трех пластиковых бутылок.

В "посылках", оказались 16 мобильных телефонов, 23 сим-карты различных операторов сотовой связи, 2 зарядных устройства и 8 usb-проводов.

По имеющейся информации, вещи предназначались осужденному Ф., который планировал в дальнейшем использовать средства мобильной связи для личных целей и распространения среди осужденных колонии. Для этого он попросил своих знакомых, недавно освободившихся из исправительного учреждения, организовать доставку запрещенных предметов.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, готовятся материалы для привлечения осужденного Ф.. к дисциплинарной ответственности.