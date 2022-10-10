В Туле на электронный аукцион выставят автомобили должников и дом быта Фото: Архив "КП"

26 октября в 11:00 состоятся торги в форме аукциона на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП», где выставят на продажу имущество, арестованное в Тульской, Рязанской и Орловской областях. На аукцион выставлено заложенное и незаложенное, недвижимое и движимое имущество на общую сумму 9 млн 969 тысяч рублей: автомобили, нежилое здание — дом быта, сторожка.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку до 24 октября.