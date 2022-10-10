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Общество10 октября 2022 11:10

В Туле на электронный аукцион выставят автомобили должников и дом быта

Торги пройдут 26 октября на электронной площадке ВЭТП
Источник:kp.ru
В Туле на электронный аукцион выставят автомобили должников и дом быта

В Туле на электронный аукцион выставят автомобили должников и дом быта

Фото: Архив "КП"

26 октября в 11:00 состоятся торги в форме аукциона на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП», где выставят на продажу имущество, арестованное в Тульской, Рязанской и Орловской областях. На аукцион выставлено заложенное и незаложенное, недвижимое и движимое имущество на общую сумму 9 млн 969 тысяч рублей: автомобили, нежилое здание — дом быта, сторожка.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку до 24 октября.