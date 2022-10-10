Жительницу Тульской области осудят за укрывательство убийства: ее сожитель зарубил ее брата Фото: Архив "КП"

43-летняя жительница Узловой обвиняется в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 23 на 24 апреля 2022 года подсудимый находился в компании своей сожительницы и ее брата в их общей квартире. Брат женщины постоянно требовал, чтобы ее сожитель покинул жилплощадь, а потому подсудимый решил его убить.

Дождавшись, когда брат и сестра уснут, злоумышленник несколько раз ударил мужчину топором по голове и шее. От полученных повреждений 34-летний потерпевший скончался на месте. После злоумышленник погрузил труп в вещевую сумку и вывез на такси за пределы города в лесополосу поселка Майский, где впоследствии труп и был обнаружен. После преступления мужчина обратился к своей сожительнице с просьбой вымыть полы в квартире от крови. Обвиняемая, достоверно зная о совершенном убийстве, замыла следы преступления, а также вынесла из квартиры личные вещи погибшего.

По уголовному делу собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность женщины к укрывательству особо тяжкого преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено Узловскому межрайонному прокурору для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.