В Тульской области на этой неделе ожидаются похолодание и заморозки Фото: Архив "КП"

В течение ближайшей недели в Тульской области похолодает до 9-10 градусов. Кроме того, синоптики обещают ночные заморозки: об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России.

Так, уже в понедельник ожидается температура около +10...+13 градусов, в среду - +10...+11, а в четверг, пятницу и субботу - +9...+10. А ночью температура упадет до 0…-2 градусов.

При этом золотая осень задержится - в регионе будет светло, сухо и солнечно. Атмосферное давление в Центральной России будет повышено, так что сильных осадков ждать не стоит. При этом для октября воздух будет немного теплее нормы.