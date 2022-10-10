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Спорт10 октября 2022 8:23

В Тульской области прошел Баха «Тула» в рамках Кубка России и Чемпионата ЦФО по ралли-рейдам

Соревнования сильнейших отечественных автогонщиков-покорителей бездорожья проходят в нашем регионе третий раз подряд
Источник:kp.ru
В Тульской области прошел Баха «Тула» в рамках Кубка России и Чемпионата ЦФО по ралли-рейдам

В Тульской области прошел Баха «Тула» в рамках Кубка России и Чемпионата ЦФО по ралли-рейдам

Фото: материалы пресс-служб

В эти выходные в Тульской области прошел Баха «Тула» в ранге пятого этапа Кубка России по ралли-рейдам и Чемпионата ЦФО – короткий ралли-рейд с протяженностью дистанции до 1000 километров.

Тула в третий раз принимала сильнейших отечественных автогонщиков-покорителей бездорожья.

Организаторы подготовили гонщикам испытание на выносливость – вся кубковая гонка уложилась в один спецучасток, спортсмены должны были промчать свыше двухсот километров по грунтовкам без привычных перерывов, а в режиме «нон-стоп».

В Тульской области прошел Баха «Тула» в рамках Кубка России и Чемпионата ЦФО по ралли-рейдам

В Тульской области прошел Баха «Тула» в рамках Кубка России и Чемпионата ЦФО по ралли-рейдам

Фото: материалы пресс-служб