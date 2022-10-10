В Тульской области алексинец дважды ограбил один из магазинов техники Фото: Архив "КП"

В Алексине Тульской области в полицию обратился управляющий сетевым магазином бытовой техники и электроники. Он рассказал, что в торговом зале неизвестный отжал стекло витрины, схватил сотовый телефон и убежал. Поймать его работники магазина не успели.

По имеющимся приметам сотрудники полиции опознали и задержали 34-летнего местного жителя. Безработный неоднократно судимый алексинец был доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Задержанный сознался в содеянном.

В ходе разбирательств также выяснилось, что за два дня до случившегося мужчина украл из того же магазина еще один мобильный телефон. Сейчас сотрудники полиции устанавливают возможную причастность задержанного к совершению подобных преступлений.