В Туле из горящего дома эвакуировали 56 человек, включая 13 детей Фото: материалы пресс-служб

8 октября в 22:03 стало известно о пожаре в многоквартирном жилом доме в Туле на улице Конструктора Грязева. На место происшествия выехали семь пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Пожарные справились с открытым пламенем за 10 минут, из горящего здания эвакуировали 56 человек, из них 13 - детей. Кроме того, звено газодымозащитной службы по лестничному маршу спасло 3 человека. Никто из людей не пострадал.

В результате происшествия в комнате обгорел диван, оплавился натяжной потолок, закоптились стены и потолок по всей площади.

Причина пожара устанавливается.