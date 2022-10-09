В Туле выбрали лучшего троллейбусного водителя Фото: материалы пресс-служб

Конкурс включал три этапа: экзамен по правилам дорожного движения, приемка троллейбуса и вождение. На этапе вождение водители продемонстрировали свое умение безаварийно выполнять разные элементы движения.

По итогам конкурса, приуроченного к 60-летию троллейбуса в Туле, а также ко Дню автомобилиста, первое место занял Артем Трофимов, второе – Ринат Хозеев, третье – Дмитрий Алехин. Победители были отмечены дипломами и денежными призами в 15, 10 и 5 тысяч соответственно.