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Общество9 октября 2022 9:04

В Туле выбрали лучшего троллейбусного водителя

8 октября на базе МКП «Тулгорэлектротранс» прошел конкурс профессионального мастерства, в котором приняли участие 10 водителей, среди которых и одна девушка.
Игорь КОПЫТОВ
В Туле выбрали лучшего троллейбусного водителя

В Туле выбрали лучшего троллейбусного водителя

Фото: материалы пресс-служб

Конкурс включал три этапа: экзамен по правилам дорожного движения, приемка троллейбуса и вождение. На этапе вождение водители продемонстрировали свое умение безаварийно выполнять разные элементы движения.

По итогам конкурса, приуроченного к 60-летию троллейбуса в Туле, а также ко Дню автомобилиста, первое место занял Артем Трофимов, второе – Ринат Хозеев, третье – Дмитрий Алехин. Победители были отмечены дипломами и денежными призами в 15, 10 и 5 тысяч соответственно.