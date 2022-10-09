Андрей Долгополов дежурит по Туле сегодня, 9 октября

9 октября дежурный — заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Андрей Долгополов. По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Фото: Игорь КОПЫТОВ