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Общество9 октября 2022 8:02

Андрей Долгополов дежурит по Туле сегодня, 9 октября

На выходных традиционно организовано дежурство сотрудников горадминистрации
Игорь КОПЫТОВ
9 октября дежурный — заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Андрей Долгополов. По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

9 октября дежурный — заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Андрей Долгополов. По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Фото: Игорь КОПЫТОВ

9 октября дежурный — заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Андрей Долгополов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).