Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2022 6:00

9 октября в Туле столбики термометров поднимутся до +16°С

В это воскресенье всех ждет еще один день без дождей
Игорь КОПЫТОВ
Столбики термометров поднимутся до отметки +16°С. Ветер юго-западный, к вечеру переходящий в северный, до 5,9 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 744 мм ртутного столба. Влажность до 85%. При этом синоптики дождей в течение не обещают в течение светлого времени суток. К ночи столбики термометров опустятся до +9 градусов, небо затянет тучами и возможен небольшой дождь.

Столбики термометров поднимутся до отметки +16°С. Ветер юго-западный, к вечеру переходящий в северный, до 5,9 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 744 мм ртутного столба. Влажность до 85%. При этом синоптики дождей в течение не обещают в течение светлого времени суток. К ночи столбики термометров опустятся до +9 градусов, небо затянет тучами и возможен небольшой дождь.

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Столбики термометров поднимутся до отметки +16°С. Ветер юго-западный, к вечеру переходящий в северный, до 5,9 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 744 мм ртутного столба. Влажность до 85%.

При этом синоптики дождей в течение не обещают в течение светлого времени суток.

К ночи столбики термометров опустятся до +9 градусов, небо затянет тучами и возможен небольшой дождь.