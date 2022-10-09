9 октября в Туле столбики термометров поднимутся до +16°С

Столбики термометров поднимутся до отметки +16°С. Ветер юго-западный, к вечеру переходящий в северный, до 5,9 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 744 мм ртутного столба. Влажность до 85%. При этом синоптики дождей в течение не обещают в течение светлого времени суток. К ночи столбики термометров опустятся до +9 градусов, небо затянет тучами и возможен небольшой дождь. Фото: Игорь КОПЫТОВ

Столбики термометров поднимутся до отметки +16°С. Ветер юго-западный, к вечеру переходящий в северный, до 5,9 метров в секунду. Атмосферное давление в районе 744 мм ртутного столба. Влажность до 85%.

При этом синоптики дождей в течение не обещают в течение светлого времени суток.

К ночи столбики термометров опустятся до +9 градусов, небо затянет тучами и возможен небольшой дождь.