Автоледи из Новомосковска Тульской области при повороте «выбросила» легковушку с дороги Фото: соцсети

На улице Парковой в Новомосковске несколько дней назад произошло дорожно-транспортное происшествие, которое попало на видео, размещенное в соцсетях.

Так, девушка на кроссовере выезжала со двора и не пропустила ехавший по дороге автомобиль ВАЗ. Пытаясь уйти от удара, водитель последнего резко свернула, оказавшись вытеснен на обочину. Очевидцы утверждают, что за рулем легковушки находилась 65-летняя женщина.

Как такового ДТП не произошло. Поражает другое: на записи видно, как кроссовер, не останавливаясь, уехал дальше.