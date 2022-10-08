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Происшествия8 октября 2022 14:55

Автоледи из Новомосковска Тульской области при повороте «выбросила» легковушку с дороги

Происшествие на улице Парковой попало на видео
Игорь КОПЫТОВ
Автоледи из Новомосковска Тульской области при повороте «выбросила» легковушку с дороги

Автоледи из Новомосковска Тульской области при повороте «выбросила» легковушку с дороги

Фото: соцсети

На улице Парковой в Новомосковске несколько дней назад произошло дорожно-транспортное происшествие, которое попало на видео, размещенное в соцсетях.

Так, девушка на кроссовере выезжала со двора и не пропустила ехавший по дороге автомобиль ВАЗ. Пытаясь уйти от удара, водитель последнего резко свернула, оказавшись вытеснен на обочину. Очевидцы утверждают, что за рулем легковушки находилась 65-летняя женщина.

Как такового ДТП не произошло. Поражает другое: на записи видно, как кроссовер, не останавливаясь, уехал дальше.