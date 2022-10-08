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Общество8 октября 2022 12:30

Президент Владимир Путин присвоил почетные звания тулякам

Награжденных поздравил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Игорь КОПЫТОВ
Президент Владимир Путин присвоил почетные звания тулякам

Президент Владимир Путин присвоил почетные звания тулякам

Фото: Алексей ФОКИН

Согласно подписанному Указу, директору тульского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №5 Ольге Денисовой за заслуги в области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную работу присвоили почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации".

Также отмечена главный инженер проекта бюро ГАУ ТО "Проектная контора" Ирина Селезнева, которая стала "Заслуженным работником транспорта Российской Федерации".