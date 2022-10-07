Туляки забили тревогу из-за явного загрязнения Воронки в черте города (Фото - ТРОО «Экологическая защита»)

Обеспокоенные жители Тулы обратились к активистам-экологам и рассказали, что в реке Воронке в районе Павшинского моста на поверхности воды появилась маслянистая пленка с характерной радужной окраской и запахом растворителя. В доказательство очевидцы прислали видео и фотоматериалы.

Как отметил председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, речь идет не о локальных маслянистых пятнах, а о целом потоке загрязненной воды. Также он добавил, что предположения, кто может быть виновником, у них есть, сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.

По данному поводу экологи обратились в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, и уже утром 7 октября сотрудники ведомства выехали на место для забора проб в сопровождении экологов.

Дальнейшие действия планируется предпринимать уже после получения результатов проб.