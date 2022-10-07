В Туле в сквере «Славянский бульвар» до 6 декабря продолжатся ремонтные работы Фото: материалы пресс-служб

В тульском сквере «Славянский бульвар» ремонтные работы начались 22 сентября. На сегодня рабочие демонтировали старое покрытие и приступили к укладке нового основания из песка, геотекстиля и щебня в мемориальной части сквера. Также устанавливают новые бордюрные камни.Гарантия работ составит 3 года.

Решение о проведении ремонтна в мемориальной части сквера было принято летом этого года. Как рассказал начальник главного управления по Советскому территориальному округу Виктор Кузнецов, из-за резкого перепада температур весной здесь заметно разрушилось основание плиточного покрытия и ступени сквера, также пострадало гранитное покрытие на стеле обелиска.

В Туле в сквере «Славянский бульвар» до 6 декабря продолжатся ремонтные работы Фото: материалы пресс-служб

Будет полностью заменено плиточное покрытие, подъем к основной стеле сгладится. Плитка из серого оттенка получит цветовую окраску, что подчеркнет монументальность места и самого обелиска. В том числе, заменят подход к ступеням и сами ступени на обелиске, а также часть плиточного покрытия, которое уложено по направлению к примыкающей улице Болдина.

Ремонтные работы выполняются за счет средств городского бюджета. Срок окончания по контракту – 6 декабря 2022 года.