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Общество7 октября 2022 13:56

Населенные пункты двух районов Тульской области могут исключить из чернобыльской зоны

Окончательное решение по данному вопросу будет принято федеральными органами власти
Источник:kp.ru
Населенные пункты двух районов Тульской области могут исключить из чернобыльской зоны

Населенные пункты двух районов Тульской области могут исключить из чернобыльской зоны

Фото: Архив "КП"

В Тульской области несколько населенных пунктов, расположенных в Арсеньевском и Чернском районах могут лишиться статуса чернобыльской зоны - такой проект постановления правительства РФ прошел процедуру публичного обсуждения и сейчас дорабатывается.

В соответствии с этим документом, после исключения названных районов, в чернобыльскую зону в нашем регионе войдут 19 населенных пунктов из Белевского, Плавского и Щекинского районов.

Предполагается, что документ начнет действовать с 1 января 2023 года. если его примут, жители некоторых населенных пунктов потеряют начисляемые им выплаты в том числе доплаты к пенсии, чернобыльский отпуск и льготы на транспортный земельный и имущественный налог.

Окончательное решение будет принято федеральными органами власти.