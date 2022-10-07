Населенные пункты двух районов Тульской области могут исключить из чернобыльской зоны Фото: Архив "КП"

В Тульской области несколько населенных пунктов, расположенных в Арсеньевском и Чернском районах могут лишиться статуса чернобыльской зоны - такой проект постановления правительства РФ прошел процедуру публичного обсуждения и сейчас дорабатывается.

В соответствии с этим документом, после исключения названных районов, в чернобыльскую зону в нашем регионе войдут 19 населенных пунктов из Белевского, Плавского и Щекинского районов.

Предполагается, что документ начнет действовать с 1 января 2023 года. если его примут, жители некоторых населенных пунктов потеряют начисляемые им выплаты в том числе доплаты к пенсии, чернобыльский отпуск и льготы на транспортный земельный и имущественный налог.

Окончательное решение будет принято федеральными органами власти.