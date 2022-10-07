В Тульской области осудили мужчину, застрелившего соседку и стрелявшего в полицейских Фото: Архив "КП"

67-летний житель Ефремовского района Тульской области был признан виновным в убийстве и угрозах применения насилия в отношении представителей власти.

В суде установлено, что вечером 10 апреля 2022 года нетрезвый житель села Шилово возле здания пункта полиции дважды выстрелил из ружья в свою соседку по подъезду, с которой у него долгое время были конфликты из-за коммунальных вопросов. От полученных ран 42-летняя потерпевшая скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

Утром 11 апреля, на следующий день, злоумышленника задержали в сарае на территории домовладения его брата в поселке Восточный. При этом в ходе задержания мужчина дважды выстрелил из ружья в бронещит, за которым укрывались оперуполномоченные подразделения полиции.

Суд приговорил виновного к 12 годам 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.