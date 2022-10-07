Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 13:04

В Донском Тульской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку

Различного вида отходы, в том числе бытовые, были свалены вдоль берега реки Бобрики
Источник:kp.ru
В Донском Тульской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку

В Донском Тульской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку

Фото: материалы пресс-служб

В Донском после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку различных отходов. По данным, которые выявила проверка, свалка располагалась вдоль береговой полосы реки Бобрики - там находились различного вида отходы, в том числе бытовые.

Также проверка показала, что администрация муниципального образования Донской не приняла меры, чтобы своевременно выявить и ликвидировать свалку.

Главе администрации города прокурор внес представление, во исполнение требований которого свалку ликвидировали.

Также по постановлению прокурора должностное лицо администрации привлекли к административной ответственности на нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.