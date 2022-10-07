В Донском Тульской области после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку
Фото: материалы пресс-служб
В Донском после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку различных отходов. По данным, которые выявила проверка, свалка располагалась вдоль береговой полосы реки Бобрики - там находились различного вида отходы, в том числе бытовые.
Также проверка показала, что администрация муниципального образования Донской не приняла меры, чтобы своевременно выявить и ликвидировать свалку.
Главе администрации города прокурор внес представление, во исполнение требований которого свалку ликвидировали.
Также по постановлению прокурора должностное лицо администрации привлекли к административной ответственности на нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.