Благоустройство Молодежного бульвара в Туле завершено на 71% Фото: материалы пресс-служб

6 октября, на оперативном совещании в городской администрации обсудили ход работ по благоустройству на Молодёжном бульваре, сквере Юго-Восточном и пространстве напротив перинатального центра.

Так, благоустройство Молодежного бульвара выполнено на 71%. Здесь установили папм-трек, сейчас специалисты подрядной организации укладывают пешеходные дорожки, занимаются устройством освещения и парковочного пространства. В ближайшее время начнут ставить детское игровое оборудование.

В Юго-Восточном сквере сделаны основания под детские площадки, пешеходные дорожки из плитки. На завершающей стадии находятся работы по освещению, активно идут озеленение и монтаж оборудования. Объект готов на 78%.

На территории пространства у перинатального центра работы завершены на 55%. Там подрядная организация укладывает дорожки и покрытие детских площадок, выполняет озеленение, занимается устройством освещения.

Глава администрации поручил своему первому заместителю усилить контроль за проводимыми работами, а также поставил задачу подрядчикам выполнить благоустройство и сдать объекты до конца октября.

Также стало известно, как будет проводиться работа по содержанию обустроенных территорий: в контракты будет включено соглашение по уборке. За детское оборудование будет отвечать ГСЕЗ.

Также на совещании сообщили, что в 2023 году запланировано благоустройство общественного пространства между домами 4,6,8 по улице Кауля. Эту территорию озеленят, устроят пешеходные дорожки, установят детское игровое и спортивное оборудование, МАФ. Новое пространство предлагается назвать «Зеленый сквер».