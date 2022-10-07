Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2022 12:05

В Туле при пожаре в доме на улице Кутузова 42-летний мужчина получил ожоги

Из горящего дома эвакуировали трех человек
Источник:kp.ru
В Туле при пожаре в доме на улице Кутузова 42-летний мужчина получил ожоги

В Туле при пожаре в доме на улице Кутузова 42-летний мужчина получил ожоги

Фото: материалы пресс-служб

7 октября в 11:37 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Кутузова в Туле. На место происшествия выехали три пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Они за 12 минут ликвидировали открытое пламя, а также эвакуировали из горящего здания 3 человек.

Один человек, 42-летний мужчина пострадал - он получил ожоги рук и термический ожог верхних дыхательных путей. Также в результате происшествия в комнате сгорела мебель, закоптились стены и потолок по всей площади.

Причина пожара устанавливается.