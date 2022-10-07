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Общество7 октября 2022 11:04

Где туляки, призванные на службу в рамках мобилизации, могут оставить своих питомцев

В регионе на сегодня официально работают три приюта, готовых взять на себя заботу о животных бойцов
Источник:kp.ru
Где туляки, призванные на службу в рамках мобилизации, могут оставить своих питомцев

Где туляки, призванные на службу в рамках мобилизации, могут оставить своих питомцев

Фото: Архив "КП"

Жители Тульской области, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, которым некому поручить заботу о домашних любимцах, могут оставить их в приютах.

В нашем регионе сейчас официально действуют три организации, готовых позаботиться о питомцах бойцов:

- ООО «Континент+» по адресу: Тульская область, Ленинский район, поселок Сергиевский, улица Садовая, 1. +7-963-933-35-35;

- ИП Стариков В.В. по адресу: Тульская область, Веневский район, деревня Настасьино, 10. +7-967-431-77-97;

- ООО «Любимец» по адресу: Тула, улица Набережная, 3, +7 (4872) 71-11-27 (содержание животных осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми собственником).