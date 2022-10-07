Фальшивый кастинг на фильм "Сто лет тому вперёд": туляков предупреждают о мошенниках Фото: Архив "КП"

В тульских группах в соцсетях начали появляться приглашения на кастинг актеров массовых сцен на съёмки фильма "Сто лет тому вперёд". Вот только желающим принять участие в отборе приходит ответ в котором просят внести оплату для получения «аккредитации», необходимой для «прохода» на съемочную площадку, питания и получения гонорара за работу.

Тульская Кинокомиссия сообщает, что к ним не поступало официальной информации от производителя о съемках, а требование предоплаты - явный признак мошенничества. Согласившись отправить деньги, туляки останутся и без роли и без денег. Изготовление всей необходимой документации, в том числе купонов на питание, пропусков и так далее кинокомпании осуществляют за свой счет.

Также в Кинокомиссии напомнили, что в случае сомнений в благонадежности очередного кастинга туляки могут связаться с комиссией и уточнить информацию по увиденному объявлению.