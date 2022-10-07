В Тулу все-таки придет "бабье лето": синоптики обещают потепление к выходным Фото: Архив "КП"

Как прогнозируют синоптики, уже вечером пятницы, 7 октября, в Тулу и область придет потепление, источником которого станет антициклон.

По имеющимся данным, он прогреет воздух до +15 градусов и повлияет на погоду всей Центральной России. Правда, во второй половине дня в воскресенье может похолодать, пройдут дожди, но с начала новой недели температура снова начнет повышаться.

Синоптики называют это "периодом затяжного потепления" и обещают, что до конца месяца резких перепадов температуры не ожидается.