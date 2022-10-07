В Тульской области около 500 человек записались добровольцами на службу в зоне СВО Фото: материалы пресс-служб

В ходе брифинга по вопросам социальной поддержки военнослужащих и порядка приема заявлений от добровольцев Александр Карташов рассказал, что в регионе добровольцами на фронт записались уже около 500 человек.

В основном это люди возраста примерно 40 лет, соответствующие требованиям - гражданин РФ, отслуживший в армии, имеющий учётную специальность, от 20 до 65 лет, годный по состоянию здоровья.

Карташов напомнил, что добровольцы могут обратиться в военкомат по месту регистрации со всеми необходимыми документами (паспорт, военный билет, водительское удостоверение) либо записаться с помощью портала Госуслуг.