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Общество7 октября 2022 8:15

В Тульской области около 500 человек записались добровольцами на службу в зоне СВО

Об этом рассказал начальник отдела военного комиссариата региона Александр Карташов
Источник:kp.ru
В Тульской области около 500 человек записались добровольцами на службу в зоне СВО

В Тульской области около 500 человек записались добровольцами на службу в зоне СВО

Фото: материалы пресс-служб

В ходе брифинга по вопросам социальной поддержки военнослужащих и порядка приема заявлений от добровольцев Александр Карташов рассказал, что в регионе добровольцами на фронт записались уже около 500 человек.

В основном это люди возраста примерно 40 лет, соответствующие требованиям - гражданин РФ, отслуживший в армии, имеющий учётную специальность, от 20 до 65 лет, годный по состоянию здоровья.

Карташов напомнил, что добровольцы могут обратиться в военкомат по месту регистрации со всеми необходимыми документами (паспорт, военный билет, водительское удостоверение) либо записаться с помощью портала Госуслуг.