Горячая линия тульской прокуратуры по вопросам частичной мобилизации стала круглосуточной Фото: материалы пресс-служб

В прокуратуре Тульской области продолжает работу специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Ранее она была доступна ежедневно с 9.00 до 18.00, но теперь она стала круглосуточной.

Также ведомство сообщает, что изменился номер телефона, теперь линия доступна по номеру +7 (962) 274 24 57.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.