В Туле несколько улиц 7 октября останутся без холодной воды

7 октября с 10:00 до окончания работ в Туле ряд домов останется без холодной воды. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по улице Н. Островского, 63.

Без воды останутся адреса:

- ул. Н. Островского, 63, 1а, 1б,

- ул. 5-я Криволученская, 3,

- ул. Горсовета, 2в,

- ч/сектор улицы: 1, 2, 3, 4, 5-я Криволученская, Горсовета, Н. Островского.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.