7 октября в Туле десятки домов останутся без электричества из-за плановых работ Фото: Архив "КП"

7 октября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

09:00 до 17:00 - ул. Комсомольская, 167, 171, 226-а, 228, 230, 232; ул. Токарева, 204, 70-а, 78, 80, 86-а, 86-б, 86-в; ул. Михеева, 4, 4-а, 4-б, 6, 6-а, 8, 10, 10-а, 11, 12, 14; ул. Кауля, 47 к.3; ул. Лозинского, 9; пер. Лагерный, 1; ул. Тимирязева, 93; ул. Джамбула, 2-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 2-а, 17-а, 24-б, 28-а; ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. 1-я Лучевая, 2-а, 2-б, 2-в, 6, 7, 9, 11; ул. 1-я Зеркальная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Серебровская, 1-37 (нечётн.); ул. Болдина, 11, 13, 14, 16; ул. Короленко, 1, 3; ул. Ш. Руставели, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 1-а; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.), 9-а; ул. Кирпичная, 29-а, 16-30 (чётн.), 17-29 (нечётн.); п. Менделеевский: ул. Менделеева, 2; пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2; Мясново: ул. 1-я Прокатная 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 17-а; ул. 2-я Прокатная 15-25 (нечётн.); ул. 3-я Прокатная 3-21, 21-а; ул. Поперечная, 14.