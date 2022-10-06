В Туле приняли работу по ремонту 7-километрового участка улицы Рязанской Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошла приемка работ на отремонтированном участке улицы Рязанской общей протяженностью больше 7 км. Стоимость работ составила более 430 млн рублей.

На объекте выровняли и уложили асфальтовое покрытие, заменили бортовые камни, отремонтировали съезды и примыкания. На протяжении всей улицы обустроили тротуары, пешеходные переходы, заездные карманы, остановки с павильонами, искусственные дорожные неровности, ливневые системы, отремонтированы люки и смотровые колодцы, нанесена горизонтальная дорожная разметка.

В Туле приняли работу по ремонту 7-километрового участка улицы Рязанской Фото: материалы пресс-служб

Особое внимание уделили вопросам отведения дождевых и талых вод, в том числе на пересечении Рязанской улицы с Городским переулком и у дома №34 по улице Рязанской. Для предотвращения скопления поверхностных вод на проезжей части обустроили дополнительные дождеприемные колодцы, водопропускные трубы, отдельные участки ливневой канализации.

В ходе приемки вопросов и претензий у комиссии не возникло. Гарантия на ремонт дорожного покрытия составляет 6 лет, на ремонт тротуаров – 4 года.