В Туле 7 октября состоится ярмарка вакансий от крупных предприятий города Фото: Архив "КП"

Завтра, 7 октября, в Туле в здании Центра занятости населения на улице Демонстрации, 34, с 10:00 до 12:00 пройдет открытый отбор вакансий. Участие в мероприятии примут крупные городские предприятия. Жителям региона представят широкий выбор профессий — от рабочего до начальника участка:

- токарь;

- фрезеровщик;

- слесари 4-5 разряда;

- стропальщик;

- водитель;

- электрослесарь;

- плотник 4-5 разряда;

- инженер-технолог;

- главный конструктор;

- гальваник 3-5 разряда;

- грузчик;

- бухгалтер;

- уборщик производственных и служебных помещений;

- шлифовщик 5 разряда;

- оператор станков с ПУ 3 разряда;

- каменщик 4 разряда.