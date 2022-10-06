В Туле 7 октября состоится ярмарка вакансий от крупных предприятий города
Фото: Архив "КП"
Завтра, 7 октября, в Туле в здании Центра занятости населения на улице Демонстрации, 34, с 10:00 до 12:00 пройдет открытый отбор вакансий. Участие в мероприятии примут крупные городские предприятия. Жителям региона представят широкий выбор профессий — от рабочего до начальника участка:
- токарь;
- фрезеровщик;
- слесари 4-5 разряда;
- стропальщик;
- водитель;
- электрослесарь;
- плотник 4-5 разряда;
- инженер-технолог;
- главный конструктор;
- гальваник 3-5 разряда;
- грузчик;
- бухгалтер;
- уборщик производственных и служебных помещений;
- шлифовщик 5 разряда;
- оператор станков с ПУ 3 разряда;
- каменщик 4 разряда.