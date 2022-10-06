В школах Тульской области стартовали выборочные проверки систем безопасности Фото: материалы пресс-служб

После недавних трагических событий в Ижевске губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить работу по обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях и провести в них выборочные проверки.

На сегодня в регионе 822 образовательные организации, и все они оснащены кнопками тревожной сигнализации с выводом на подразделения вневедомственной охраны Росгвардии и автономными системами экстренного оповещения.

С 3 октября министерство образования совместно с Управлением Росгвардии по Тульской области проводит выборочные проверки в школах региона. Уже проверено 10 школ Новомосковска и Тулы, выявлены отдельные недочеты. Их взяли на контроль и будут устранять.

Руководителям образовательных учреждений передали методические рекомендации, где прописан алгоритм взаимодействия охраны и сотрудников с органами МВД, Росгвардии и ФСБ.

Выборочные контрольные проверки в образовательных организациях региона будут продолжаться.