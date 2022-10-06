В Туле автоледи, выйдя из своего BMW, встала посреди полосы движения, чтобы проучить обидчика Фото: соцсети

В Туле неожиданная дорожная разборка произошла на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова: женщина-водитель на BMW решила проучить своего обидчика и, выйдя из машины, встала посреди проезжей части перед его автомобилем.

Как сообщают очевидцы, водитель черного Mitsubishi попытался объехать пробку, образовавшуюся перед светофором на двух соседних полосах, но своим маневром перекрыл дорогу автомобилю BMW, из-за чего тому пришлось пропустить свой светофор.

Возмущенная автоледи вышла из своего автомобиля и встала прямо перед машиной своего обидчика, не давая ему проехать, но через некоторое время все же вернулась за руль. На видео, записанном одним из очевидцев, видно, как женщина, проходя мимо Mitsubishi, что-то выкрикнула водителю и ударила по чужой машине рукой.