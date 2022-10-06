8 октября в Туле пройдет сельскохозяйственная ярмарка продукции и техники Фото: Игорь КОПЫТОВ

8 октября с 12:00 до 18:00 в Туле пройдет ярмарка, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На Крестовоздвиженской площади свою продукцию представят фермеры и организации перерабатывающей промышленности.

Посетители смогут купить картофель и другие овощи, яблоки и груши, выпечку, мясо, молочные продукты, яйца, мёд, саженцы, товары народного творчества.

Также запланирована выставка сельскохозяйственных животных и специализированной техники, а для туляков и гостей города будут организованы тематическая фотозона и зона общественного питания.