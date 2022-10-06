Житель Тульской области в пьяной ссоре из-за денег убил сожительницу ударом кулака Фото: Архив "КП"

21-летний житель Плавского района Тульской области обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

Следствие установило, что вечером 27 августа 2022 года в квартире дома в селе Велье-Никольское Чернского района между обвиняемым и его 32-летней сожительницей произошла пьяная ссора из-за того, что женщина была недовольна, что ее сожитель сам распоряжается их деньгами. В ходе выяснения отношений злоумышленник ударил потерпевшую кулаком в голову, и от полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.

Следствие собрало все необходимые доказательства причастности обвиняемого к преступлению, в ходе следствия мужчина признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Чернского района для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Обвиняемого заключили под стражу.