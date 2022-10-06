В Тульской области 10-летний мальчик травмировался во дворе, раскопанном при благоустройстве Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Новомосковска Тульской области проводит проверку на основании публикаций в СМИ о ребенке, провалившемся в котлован.

Установлено, что 3 октября 10-летний мальчик возвращался домой, споткнулся и упал на дороге у дома № 43 по улице Октябрьской, получив травму. Также установлено, что на придомовой территории этого дома подрядная организация нарушила сроки муниципального контракта с администрацией Новомосковска и не завершила благоустройство в срок до 1 октября 2022 года. Сейчас там ведутся подготовительные работы для обустройства парковочных карманов, установлен бордюрный камень. Работы по замене теплотрассы были завершены 26 сентября.

При этом администрация города не проконтролировала соблюдение подрядчиком сроков сдачи выполненных работ по обустройству придомовой территории по указанному адресу.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.