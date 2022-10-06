В Тульской области ВАЗ врезался в опору линии электропередач: погибли двое мужчин Фото: материалы пресс-служб

5 октября в 08:30 на 22-м километре автодороги «Дон-Иевлево-Черняевка-Мшищи-Ломовка» в Богородицком районе Тульской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле ВАЗ 217230 не учел дорожные и погодные условия, и в результате автомобиль съехал с дороги в левый кювет и врезался в опору линии электропередачи.

В результате ДТП водитель и его пассажир – 62-летний мужчина, - скончались от полученных травм на месте происшествия.