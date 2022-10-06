Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт6 октября 2022 7:16

Тульский «Арсенал» проиграл брянскому «Динамо» в 1/32 финала Кубка России

Счет матча составлял 0:0, но по серии пенальти туляки уступили противнику одно очко - 4:5
Источник:kp.ru
Тульский «Арсенал» проиграл брянскому «Динамо» в 1/32 финала Кубка России

Тульский «Арсенал» проиграл брянскому «Динамо» в 1/32 финала Кубка России

Фото: материалы пресс-служб

5 октября тульский «Арсенал» сыграл против брянского «Динамо» в 1/32 финала Кубка России и проиграл.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, однако командам назначили серию пенальти,в которой «Арсенал» уступил «Динамо» - брянские игроки выполнили пять пенальти без ошибок, а у «Арсенала» полузащитник Алексей Померко допустил промах.

В результате «Арсенал» не прошел в 1/16 финала и покинул Кубок России.