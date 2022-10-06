Тульский «Арсенал» проиграл брянскому «Динамо» в 1/32 финала Кубка России
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5 октября тульский «Арсенал» сыграл против брянского «Динамо» в 1/32 финала Кубка России и проиграл.
Основное время игры завершилось со счетом 0:0, однако командам назначили серию пенальти,в которой «Арсенал» уступил «Динамо» - брянские игроки выполнили пять пенальти без ошибок, а у «Арсенала» полузащитник Алексей Померко допустил промах.
В результате «Арсенал» не прошел в 1/16 финала и покинул Кубок России.