Тульский «Арсенал» проиграл брянскому «Динамо» в 1/32 финала Кубка России Фото: материалы пресс-служб

5 октября тульский «Арсенал» сыграл против брянского «Динамо» в 1/32 финала Кубка России и проиграл.

Основное время игры завершилось со счетом 0:0, однако командам назначили серию пенальти,в которой «Арсенал» уступил «Динамо» - брянские игроки выполнили пять пенальти без ошибок, а у «Арсенала» полузащитник Алексей Померко допустил промах.

В результате «Арсенал» не прошел в 1/16 финала и покинул Кубок России.