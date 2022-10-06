В Тульской области на аукцион выставят объект культурного наследия - усадьбу фон Мекк (Фото - autotravel.ru)

В Веневском районе Тульской области на аукцион, который пройде 1 ноября, выставят старинную усадьбу фон Мекк в селе Хрусловка. Усадьба - двухэтажное кирпичное здание в стиле неоклассицизма , с цокольным этажом, одноэтажной пристройкой в восточной части и трехэтажной башней-ризалитом в центре южного фасада. Дом был построен в конце XIX века баронессой Надеждой фон Мекк для своего младшего сына.

Позднее здание было продано местным помещикам Толмачевым, а после революции, в 1923 году в здании усадьбы был организован детский дом имени Ф.Ф. Филина.

Сейчас усадьба заброшена, потому и минимальная цена на нее, не считая НДС, составляет около 1,4 млн рублей, с задатком (20%) – 277,9 тысяч рублей. При том, что площадь усадьбы составляет 1448 квадратных метров.

Усадьба фон Мекк является объектом культурного наследия и имеет охранный статус. Предметом охраны являются главный дом, также к предмету охраны относится парк с центральной еловой аллеей и липовой аллеей, ведущей к дому, заболоченным прудом.