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Происшествия5 октября 2022 14:59

В Узловой Тульской области затопило недавно отремонтированную набережную

Причины подтопления пока неизвестны
Источник:kp.ru
В Узловой Тульской области затопило недавно отремонтированную набережную

В Узловой Тульской области затопило недавно отремонтированную набережную

Фото: соцсети

Жители Узловой пожаловались в социальных сетях на затопленную новую набережную возле Свиридовского пруда. Эта набережная в рамках проекта «УзелОК» победила в нацпроекте «Жилье и городская среда» и после ремонта стала любимым местом для прогулок и отдыха горожан.

Однако теперь место для прогулок недоступно - жители предполагают, что дело в отсутствующем либо неисправном водоотводе. В пресс-службе местной администрации отметили, что специалисты пока выясняют, в чем причина затопления.

В Узловой Тульской области затопило недавно отремонтированную набережную

В Узловой Тульской области затопило недавно отремонтированную набережную

Фото: соцсети