В Узловой Тульской области затопило недавно отремонтированную набережную Фото: соцсети

Жители Узловой пожаловались в социальных сетях на затопленную новую набережную возле Свиридовского пруда. Эта набережная в рамках проекта «УзелОК» победила в нацпроекте «Жилье и городская среда» и после ремонта стала любимым местом для прогулок и отдыха горожан.

Однако теперь место для прогулок недоступно - жители предполагают, что дело в отсутствующем либо неисправном водоотводе. В пресс-службе местной администрации отметили, что специалисты пока выясняют, в чем причина затопления.