В Туле 6 октября десятки домов останутся без электричества из-за плановых работ Фото: Архив "КП"

6 октября десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - пер. Отбойный, 1-38; ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а; ул. Горняцкая, 12-16 (чётн.), 19, 21; пер. Циолковского, 14-а, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.); пер. Врубовой 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10, 28-а; Мясново: ул. Кабакова, 79;

с 09:00 до 17:00 - ул. Максимовского, 1, 3, 5; ул. Рязанская, 22-а; ул. Овражная, 3; пер. Городской, 21; п. Октябрьский, 101-192, 60, 101-а, 122-б, 138-б, 154-а, 154-б, 172-а, 173-а, 176-а, 178-а, 179-а, 179-б, 190-а; п. Старо-Овсянниково, 2-а, 3-б, 2-52 (чётн.), 3-7 (нечётн.); ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. М. Смирнова, 103-а, 105, 107; ул. Кауля, 17, 19, 21;

с 12:00 до 16:00 - п. Хомяково: ул. Хомяковская, 2, 3-а, 5, 7, 8.