В Тульской области мошенник заработал 4 млн рублей на организации несуществующих турпоездок Фото: Архив "КП"

44-летний житель Новомосковска Тульской области был признан виновным в мошенничестве.

Как установил суд, с ноября 2019 по декабрь 2021 года ранее судимый мужчина организовывал несуществующие туристические поездки - за 2 года он заключил договоры с 37 местными жителями по организации туристических поездок, не выполнив обязательства ни по одному из них, зато получив от потерпевших в общей сложности больше 4 миллионов рублей.

Суд приговорил мошенника к 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.