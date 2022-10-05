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Происшествия5 октября 2022 14:01

В Тульской области мошенник заработал 4 млн рублей на организации несуществующих турпоездок

Теперь он проведет 2,5 года в колонии-поселении по решению суда
Источник:kp.ru
В Тульской области мошенник заработал 4 млн рублей на организации несуществующих турпоездок

В Тульской области мошенник заработал 4 млн рублей на организации несуществующих турпоездок

Фото: Архив "КП"

44-летний житель Новомосковска Тульской области был признан виновным в мошенничестве.

Как установил суд, с ноября 2019 по декабрь 2021 года ранее судимый мужчина организовывал несуществующие туристические поездки - за 2 года он заключил договоры с 37 местными жителями по организации туристических поездок, не выполнив обязательства ни по одному из них, зато получив от потерпевших в общей сложности больше 4 миллионов рублей.

Суд приговорил мошенника к 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.