Для жителей Тульской области завели чат-бот по вопросам частичной мобилизации Фото: Архив "КП"

Для жителей Тульской области в телеграме был создан и уже начал свою работу официальный чат-бот о частичной мобилизации. В нем туляки могут получить ответы на часто задаваемые вопросы по призыву из категорий:

- военкоматы

- деятельность организаций и предприятий

- добровольцы

- здоровье (медицина)

- общая информация о мобилизации

- порядок и условия мобилизации

- социальные гарантии и рабочие места

- ответственность при уклонении

- условия прохождения службы

- финансовые вопросы

- другие вопросы

При выборе категории появится список актуальных вопросов, которые чаще всего задают в рамках выбранной темы, ответ поступает при нажатии на вопрос.

Для жителей Тульской области завели чат-бот по вопросам частичной мобилизации

Напомним, что также в Тульской области работает Telegram-канал о частичной мобилизации, где публикуются актуальные проверенные новости на эту тему, а на сайте правительства области открыт специальный раздел, где содержится информация о положенных военнослужащих льготам, телефоны военкоматов и данные об ответственности за уклонение от службы.