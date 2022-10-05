Для жителей Тульской области завели чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Фото: Архив "КП"
Для жителей Тульской области в телеграме был создан и уже начал свою работу официальный чат-бот о частичной мобилизации. В нем туляки могут получить ответы на часто задаваемые вопросы по призыву из категорий:
- военкоматы
- деятельность организаций и предприятий
- добровольцы
- здоровье (медицина)
- общая информация о мобилизации
- порядок и условия мобилизации
- социальные гарантии и рабочие места
- ответственность при уклонении
- условия прохождения службы
- финансовые вопросы
- другие вопросы
При выборе категории появится список актуальных вопросов, которые чаще всего задают в рамках выбранной темы, ответ поступает при нажатии на вопрос.
Для жителей Тульской области завели чат-бот по вопросам частичной мобилизации
Напомним, что также в Тульской области работает Telegram-канал о частичной мобилизации, где публикуются актуальные проверенные новости на эту тему, а на сайте правительства области открыт специальный раздел, где содержится информация о положенных военнослужащих льготам, телефоны военкоматов и данные об ответственности за уклонение от службы.