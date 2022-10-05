В Тульской области двоих москвичей поймали при попытке обмануть пенсионерку на 250 тысяч рублей Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе Тульской области в полицию позвонила 55-летняя жительница микрорайона Брусяновский, которая рассказала, что ей несколько раз звонили неизвестные. Они заявили, что дочь женщины якобы стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди, и теперь нужны деньги на их лечение. А в случае отказа дочь будет привлечена к уголовной ответственности.

Так как женщина не раз слышала и читала в СМИ о подобных способах обмана, она сразу поняла, что её хотят обмануть. Несмотря на то, что во время телефонного разговора мошенники под разными предлогами убеждали её не вешать трубку, она всё же нашла возможность сообщить о происходящем в полицию, где сотрудники сразу спланировали операцию. Через некоторое время при передаче 250 тысяч рублей правоохранители задержали двоих мужчин, пришедших за деньгами по указанному им адресу. Задержанными оказались безработные жители Москвы 28 и 42 лет. Старший из задержанных уже был ранее судим за кражи и грабежи.

В Тульской области двоих москвичей поймали при попытке обмануть пенсионерку на 250 тысяч рублей Фото: материалы пресс-служб

Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства преступной деятельности москвичей. Уже установлено, что в этот же день они обманули по той же схеме еще ещё 5 пожилых жителей Киреевского района, забрав у них от 90 тысяч до 310 тысяч рублей.

В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело. От задержанных мужчин получены признательные показания. Их заключили под стражей.