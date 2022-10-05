Туляк, не явившийся на службу, проведет год в колонии-поселении Фото: Архив "КП"

в Туле гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в уклонении от службы.

Как следует из материалов дела, 4 февраля военнослужащий-контрактник должен был явиться в часть на службу, но вместо этого остался дома, где проводил время по своему усмотрению. В результате его задержали должностные лица военной комендатуры 4 июля. Туляк признал свою вину, как и то, что уважительных причин для неявки на службу у него не было.

Суд приговорил мужчину к 1году в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу 4 октября.