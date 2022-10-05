Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 9:31

В Тульской области мужчина на автомобиле Lada уснул за рулем и столкнулся с КАМАЗом

После этого Lada врезалась в металлический отбойник
Источник:kp.ru
В Тульской области мужчина на автомобиле Lada уснул за рулем и столкнулся с КАМАЗом

В Тульской области мужчина на автомобиле Lada уснул за рулем и столкнулся с КАМАЗом

Фото: материалы пресс-служб

4 октября в 05:30 на 209-м километре автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП с участием грузовика.

По предварительной информации, 64-летний мужчина на автомобиле Lada XRAY уснул за рулем и столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем КАМАЗ 65206-Т5 с полуприцепом SF3U32. От удара Lada врезалась в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель лекгковушки, который после оказания медицинской помощи был отпущен.