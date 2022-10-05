В Тульской области мужчина на автомобиле Lada уснул за рулем и столкнулся с КАМАЗом Фото: материалы пресс-служб

4 октября в 05:30 на 209-м километре автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП с участием грузовика.

По предварительной информации, 64-летний мужчина на автомобиле Lada XRAY уснул за рулем и столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем КАМАЗ 65206-Т5 с полуприцепом SF3U32. От удара Lada врезалась в металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель лекгковушки, который после оказания медицинской помощи был отпущен.