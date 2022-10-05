15 врачей и медсестер из Тульской области отправились в Мариуполь Фото: материалы пресс-служб

В Мариуполь для оказания помощи местным жителям отправилась третья смена врачей и медсестер - 15 медработников из Тульской области. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил зампред правительства — министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

В бригаду вошли семь врачей - терапевтов, педиатров и стоматологов, а также пять медсестер, фельдшеры и медицинский техник. В мобильной поликлинике будет организована работа девяти кабинетов.

Как уточнил Марков, с учетом предыдущего опыта работу врачей усилят телемедицинскими консультациями по четырем основным направлениям: неврология, кардиология, эндокринология и онкология.

Отправка медиков в Мариуполь прошла вечером 4 октября.